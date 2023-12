Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Bein

Schutz von Fachwerkhäusern Erneut kein Silvesterfeuerwerk in Quedlinburg

07. Dezember 2023, 11:31 Uhr

18 Organisationen fordern ein generelles Böllerverbot an Silvester in Deutschland. Davon hält Kay-Uwe Lohse, Chef des Landesfeuerwehrverbandes in Sachsen-Anhalt, nichts. Im Harz werden Feuerwerkskörper dennoch an bestimmten Stellen verboten.