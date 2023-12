In Dresden dürfen nach Angaben der Stadt keine Feuerwerkskörper auf den Elbwiesen, an den Elbtalhängen sowie in der Dresdner Heide abgebrannt werden. Insgesamt gebe es in der Landeshauptstadt 27 Schutzgebiete. Die Stadtverwaltungen von Leipzig, Dresden und Chemnitz haben im Internet Hinweise für das Silvesterfeuerwerk veröffentlicht.

In Leipzig drohen Bußgelder beim Böllern an verbotenen Orten

Die Stadt Leipzig kündigte an, dass die Einhaltung des gesetzlichen Abbrennverbotes vor Krankenhäusern oder Altersheimen von der Polizei sowie dem Ordnungsamt überwacht werde. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Man appelliere an die Vernunft der Bürger, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadt appelliert an die Vernunft der Bürger aufgrund von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken sowie Tier- und Umweltschutz vorsichtig und maßvoll mit Pyrotechnik umzugehen oder am besten ganz darauf zu verzichten. David Quosdorf Pressestelle der Stadt Leipzig

Bildrechte: imago/Christian Grube

LED-Show ohne Krach auf Chemnitzer Brühl

Chemnitz verweist zudem darauf, dass der Müll vom Silvesterfeuerwerk von den Böllerfans selbst weggeräumt werden müsse. Der Stadt und damit dem Steuerzahler koste das Aufräumen am Neujahrstag jährlich rund 8.000 Euro. Die Stadt appelliert auch, nicht in der Nähe von Wäldern zu böllern - schon allein zum Schutz der Wildtiere.



Auf dem Chemnitzer Brühl soll es Silvester ein stilles Feuerwerk geben. Gemeint ist damit eine große Lichtinstallation an der Fassade des Hauses Nummer 61. Das umweltfreundliche Feuerwerk soll auch ein Denkanstoß sein, so der Initiator der Aktion, Holm Krieger. Bisher sei der Brühl ein Treffpunkt zum Böllern und Krawall machen. Das sei aber ganz und gar nicht im Sinne vieler Anwohner. Deshalb soll das LED-Lichtspektakel eine Alternative aufzeigen.

In Kitzscher ist der Marktplatz für Pyrotechnik tabu

Strenger handhabt es eine Kommune im Landkreis Leipzig: Die Stadt Kitzscher verbietet das Böllern auf dem Markt zu Silvester. Wie Bürgermeister Maik Schramm sagte, hat das der Stadtrat beschlossen, weil in den vergangenen Jahren sehr viele Schäden an kommunalen und privaten Eigentum durch Böller entstanden seien. Die Bevölkerung stehe hinter der Verwaltung. "Wir wollen diese Schlachten, die manchmal stattfinden, nicht mehr haben", so der Rathauschef. Mit der Verordnung hätten Polizei und Ordnungsamt die Möglichkeit, das Böllerverbot auf dem Marktplatz in Kitzscher durchzusetzen.

Görlitz richtet Böller-Verbotszone ein

Görlitz mit seiner historischen Altstadt hat eine Verbotszone ausgewiesen, die mittels Polizeiverordnung veröffentlicht wurde. Demnach darf im Bereich der Altstadtbrücke, Uferstraße, Hotherstraße, Neißstraße und bei der Peterskirche keine Pyrotechnik gezündet werden.

Bildrechte: Lausitznews/Felix Leda