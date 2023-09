"Unter Gemeinwohl verstehe ich, dass jeder Bürger entsprechend seinem in die Gesellschaft eingebrachten Anteil sein Leben führen kann. Manche leben aber auch ohne erbrachten Anteil", meint Rolf (72) aus dem Erzgebirgskreis. Auch Ilka (72) aus Erfurt definiert Gemeinwohl mit: "Jedem das, was er selber einbringt."



Andreas (59), ebenfalls aus dem Erzgebirgskreis, definiert Gemeinwohl hingegen als: "Alles, was der Mehrheit der deutschen Bevölkerung zu mehr Wohlstand verhilft." Ähnlich ist auch die Definition von Sabine (60) aus Hildburghausen: "Das Verhalten des Einzelnen muss der Gesellschaft dienen."



Sandy (38) aus dem Ilm-Kreis erklärt Gemeinwohl hingegen so: "Es geht allen gut". Ebenso definiert auch Heiko (54) aus der Börde den Begriff.



Einen selbstbezogenen Ansatz hat hingegen Mandy (56) aus Chemnitz: "Gemeinwohl bedeutet für mich, so zu leben und zu arbeiten, dass ich mich in die Gesellschaft einbringe. Zum Wohl der Gesellschaft. Durch Arbeit, Ehrenamt, Rücksicht, Achtsamkeit." Auch Berit (62) aus Erfurt sieht eine klare Verantwortung bei jedem Einzelnen: "Alle sollten sich nach ihren Möglichkeiten in die Gemeinschaft einbringen, zum Wohle aller."