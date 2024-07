Natascha Sagorski wünscht sich eine Mutterschutzregelung, die keine schwangere Frau mehr ausschließt. Also auch Frauen bei frühen Fehlgeburten berücksichtigt. Die meisten passieren in den ersten 12 Wochen: "Gerade diese Frauen, die noch nicht diesen riesigen großen Schwangerschaftsbauch hatten, werden oft nicht krank geschrieben und die kriegen oft keine Sichtbarkeit und sollen sich einfach zusammenreißen und so tun als wäre nichts gewesen. Aber es war halt was, sie waren schwanger und da hat auch in ihrem Bauch ein Herz geschlagen."