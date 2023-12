Doch die Pflaster seien in Deutschland äußerst beliebt, erklärt Winfried Meißner, Leiter der Sektion Schmerztherapie am Universitätsklinikum Jena: "Deutschland ist das Land der Fentanylpflaster." Patientinnen und Patienten würden diese aus eher irrationalen Gründen mögen, sagt Meißner: "Aber auch viele Verschreibende bevorzugen diese Therapie – und das ist schon etwas kritisch zu hinterfragen."

Bildrechte: dpa

Meißner erklärt, dass das Ziel in der Schmerztherapie eigentlich sei, alle Schmerzmittel zu reduzieren. Meist bekämen seine Patienten bereits Opioide, bevor sie zu ihm kämen, oft ließen sie sich auch wieder absetzen: "In jedem Fall sollte man alle anderen Möglichkeiten der Schmerztherapie vorher ausloten. Opioide sind fantastische Medikamente. Sie schädigen kein Organ direkt." Aber sie müssten sorgfältig eingesetzt werden, "so niedrig wie möglich, so kurz wie möglich". Opioide seien niemals Mittel der ersten Wahl.