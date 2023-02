Aber wie lässt sich die Erkrankung diagnostizieren? Dazu muss zunächst der Zusammenhang zwischen der häufigen Einnahme von Schmerzmitteln und der sogenannten Chronifizierung der Kopfschmerzen abgeklärt werden. Das wird zum einen mithilfe eines Kopfschmerzkalenders gemacht, den die Betroffenen führen, und zum anderen über eine neurologische Untersuchung. Wenn die Patientinnen und Patienten über mindestens drei Monate an mindestens 15 Tagen im Monat Kopfschmerzen haben, gegen die sie Schmerz- oder Migränemedikamente nehmen, dann sprechen die Fachleute von MOH.

Der erste Schritt ist es, an die Möglichkeit eines MOH zu denken und die Problematik anzusprechen.

Frauen erkranken häufiger an MOH als Männer. Bildrechte: IMAGO

Die Fachleute betonen ausdrücklich, dass es wichtig sei, den Beroffenen nicht die "Schuld" an der Erkrankung zu geben. Denn auch wenn sie durch eine übermäßige Medikamenteneinnahme ausgelöst werde, liege das Problem in einem unzureichenden Kopfschmerz- oder Migräne-Management und nicht an einem Medikamenten-Missbrauch.