Ein Jahr nach Einführung zeigt sich auch der sächsische Apothekerverband zufrieden. Marco Münch ist im Vorstand für das E-Rezept zuständig und Apotheker in Zwickau: "Das E-Rezept ist gut etabliert und kann Apothekern und Ärzten die Arbeit auch sehr erleichtern. Klar, gibt es hier und da mal noch kleinere technische Probleme. Das muss an einigen Stellen noch weiterentwickelt werden. Aber im Großen und Ganzen ist es gut im Versorgungsalltag angekommen", sagt Münch. Eine Sorge sei nach wie vor, dass Patienten nicht sehen, was auf der Karte stehe. Das könne sich aber jeder in der Praxis ausdrucken lassen, in der Apotheke erfragen oder, wenn möglich, per Handy-App anzeigen lassen.