Seit 1992 führt Hendrik Minkner ein Reisebüro im Leipziger Norden. Seine Agentur ist spezialisiert auf Fernreisen mit besonderem Fokus auf Asien, indischer Ozean und die USA. In gut 30 Jahren hat er viel erlebt. So etwas wie in diesem Jahr allerdings noch nicht: "Wir hatten noch zu keiner Zeit so viel zu tun, wie es seit sechs bis acht Wochen vorwärtsgeht. Das heißt, die Kunden überschlagen sich teilweise täglich. Und es ist für uns fast nicht mehr möglich, das Ganze mit Spontanbesuchen zu bewältigen. Sondern wir müssen leider Gottes, man mag es kaum glauben, Termine vergeben."