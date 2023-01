Die Daten, die Expedia und ARC ausgewertet haben, zeigen, dass es im Schnitt am günstigsten ist, wenn man an einem Sonntag bucht. Der durchschnittliche Ticketpreis sei sonntags rund 30 Prozent niedriger als an anderen Wochentagen. Freitags dagegen seien Flugpreise in der Regel deutlich höher als an anderen Wochentagen.