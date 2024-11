Wer es auf ein Urteil ankommen lassen will oder muss, wartet sogar noch länger. In Sachsen-Anhalt wie in Sachsen vergehen im Schnitt etwa drei Jahre bis zum Urteil.



Müller ergänzt, die Verfahrensdauern von ein bis drei Jahren führten häufig dazu, dass Krankengeld oder Arbeitslosengeld ausliefen und der oder die Betroffene ins Bürgergeld wechseln müsse – und damit gezwungen sei, das letzte Sicherungsnetz des Sozialstaates in Anspruch zu nehmen. Das sei auch wirtschaftlich betrachtet für die Leute "ganz häufig eine absolute Misere".