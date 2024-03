Nach den am Dienstag präsentierten Reformplänen von Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner soll bis Mitte der 2030er-Jahre ein Fonds mit 200 Milliarden Euro geschaffen werden, die am Aktienmarkt angelegt werden sollen. Die Rendite soll dem Rentensystem zufließen. So soll das Rentenniveau auf lange Sicht stabil bei 48 Prozent vom Durchschnittsverdienst gehalten werden. Das Geld für den Fonds soll vom Bund kommen.