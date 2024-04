Rentenerhöhung Lohnsteuervereine warnen Rentner vor Nachzahlungen

In der Rentenauskunft, die alle ab 55 jedes dritte Jahr bekommen, klingt das so: "Ein Teil Ihrer Rente gehört zu Ihrem steuerpflichtigen Einkommen, der verbleibende Betrag ist der steuerfreie Teil der Rente. Ob Sie für den steuerpflichtigen Teil Ihrer Rente tatsächlich Steuern zahlen müssen, können wir nicht beurteilen. (…) Die von uns gezahlten Renten melden wir (…) an die Finanzverwaltungen der einzelnen Bundesländer (…). Trotz unserer Meldung müssen Sie prüfen, ob Sie eine Einkommensteuererklärung abzugeben haben."