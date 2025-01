Dorothee Spannagel: Hier sprechen wir von der sogenannten intergenerationellen sozialen Mobilität, also der Frage, ob es Auf- und Abstiege im Lauf von mehreren Generationen gibt. Da kann man ganz grob sagen, dass diese Form der Mobilität wieder abnimmt. Sie war sehr stark in den 1950er- bis 1970er-Jahren vor allem infolge der Bildungsexpansion. Da haben zum Beispiel Frauen extrem aufgeholt aber auch zuvor bildungsferne Schichten. Etwa die Kinder von Handwerksmeistern haben dann eine Fachhochschulreife erreicht und studiert. Die Mobilität zwischen den Generationen war also sehr hoch. Aber auch das hat Ende der 1990er-Jahre stark nachgelassen.

Bildrechte: Stephen Petrat/HBS

Zum einen würde ich sagen: Die Bildungsexpansion funktioniert nur einmal. Wenn Frauen bei den Bildungsabschlüssen zu den Männern aufgeholt haben und nun teilweise sogar besser dastehen, dann geht das in der darauffolgenden Generation nicht noch einmal. Platt ausgedrückt könnte man sagen: Das Potenzial ist dann abgefrühstückt. Wenn ich bereits einen Hochschulabschluss habe, kann mein Kind keinen höheren Abschluss erreichen. Zum anderen aber fällt die Trendwende in den gleichen Zeitraum, wie das Auseinanderdriften der Einkommen. Und wir können diese Entwicklung in vielen europäischen Ländern sehen.



Was hat sich damals verändert?



Das hat viel mit den Sozialreformen zu tun, die in Deutschland unter dem Schlagwort "Agenda 2010" durchgeführt wurden. Dazu gehören auch die Hartz-Reformen, die den Niedriglohnsektor stark gefördert haben. Hatten viele Menschen zuvor Leistungen bekommen, die ihren Lebensstandard sichern sollten, fielen sie jetzt auf eine Grundsicherung zurück, bekamen also entsprechend weniger. Dieses politische Verständnis finden wir in vielen europäischen Ländern: Das Geld sollte zum Überleben reichen, mehr aber auch nicht. Damit einher geht die Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt. Menschen sollten mobiler zwischen Arbeitsorten werden und auch schlechter bezahlte Jobs annehmen müssen, wenn sie arbeitslos wurden.