Die Tastatur ist von einem grellen Lichtstreifen in allen Farben umgeben. Davor sitzt Johny und zockt Roblox. Auf den ersten Blick wirkt das Kind wie ein normaler Junge, der am Computer spielt. "Das Doofe ist, ich habe locker schon fünf Tastauren kaputt gemacht", sagt der Zwölfjährige und wird rot. Er hat das "Fetale Alkoholsyndrom" (FAS), eine Krankheit. Doch häufig wird diese nicht offiziell anerkannt. Was oft zu weiteren Schwierigkeiten führt.

Bildrechte: MDR Investigativ FAS ist die fatale Folge für Kinder, wenn ihre Mütter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben. Rund 10.000 FAS-Babys kommen pro Jahr mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen zur Welt. Oft bleiben die Schäden ein Leben lang.

Abhängig vom Zeitpunkt und Menge des Alkoholkonsums der Mutter während der Schwangerschaft, können beim Kind unterschiedlich schwere Schädigungen auftreten: Am Herz, den Nieren oder den Sinnesorganen. Meist ist auch das Gehirn betroffen und dabei vor allem das Arbeitsgedächtnis. Auch dass Johny Tastaturen zertrümmert, ist ein Zeichen seiner Impulskontrollstörung.

Wo Johny Schwierigkeiten hat

"Also, er hat eine kognitive Störung, eine organische Gehirnstörung, mit Verhaltensstörung und mit schweren, sozialen Anpassungsschwierigkeiten", sagt Franka, die Johny zusammen mit Tobias als Baby adoptiert hat. "Johny macht nichts intrinsisch. Er macht gar nichts aus einer eigenen Motivation heraus." Jede kleine Handlung – auch waschen oder umziehen – müsse ihm angesagt werden und erst dann würde sie mit viel Kraftaufwand für Eltern und Kind umgesetzt.

Johny macht nichts intrinsisch. Er macht gar nichts aus einer eigenen Motivation heraus. Franka

Bildrechte: MDR Investigativ "Er hat erwiesene Probleme mit dem Arbeitsgedächtnis", sagt Franka, während sie auf der Couch in der Wohnung in Halle an der Saale sitzt. "Da habe ich früher mal gedacht: Will der mich provozieren? Will er mich verarschen?" Tobias gibt ein Beispiel: "Wenn man Jonny sagt: ‘Bring doch mal dein Brett in die Küche.‘ Heißt es: ‘Ja, mache ich." Und dann er hat das schon wieder vergessen." Seine Therapeutin habe gesagt, er komme nicht ins Handeln.

Die Adoptiveltern wussten lange nicht, woran ihr Kind erkrankt war – bis sie eine Doku über FAS im Fernsehen sahen. Konnte es sein, dass Johny ein alkohol-geschädigtes Kind ist? Franka berichtet, dass sie das dann nochmal durch das Jugendamt prüfen ließ. In Jonnys Akte fand sich ein Hinweis, dass die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken habe. "Und die Reaktion des Jugendamtes war, so nach dem Motto: Ist vielleicht gar nicht so schlimm." Johny hat die schwere Form des FAS.

Fetales Alkoholsysndrom in Deutschland nicht als Behinderung anerkannt