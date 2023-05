Müsste man Ute Maier in zwei Worten beschreiben, wären das wohl: sozial und engagiert. In der DDR war sie Lehrerin für Polytechnik, später hat sie eine Ausbildung im Bereich Verwaltungswissenschaften gemacht. Seit inzwischen 18 Jahren ist Ute Maier ehrenamtlich für Verdi im Sozialparlament tätig.

Ihre Motivation , sich zu engagieren war, dass es zu wenige Frauen in den Ehrenämtern gab. Maier war es wichtig, dass die Interessen von Frauen stärker vertreten werden. Ihr Hauptschwerpunktgebiet im Sozialparlament der Deutschen Rentenversicherung ist die Rehabilitation. Hier gehört sie zu den 15 Versichertenvertreterinnen und -vertretern. Die anderen 15 werden von Arbeitgebenden gestellt.

Maier sagt außerdem: "Wichtig ist, dass man eben immer gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet, sowie ein respektvoller Umgang miteinander." Auch bei Kontroversen käme es darauf an, dass man respektvoll miteinander umgehe und Geduld besitze. Manchmal bedeutet das, das Thema einfach zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf die Tagesordnung zu bringen.

Dieses diplomatische Geschick hat Maier schon bei verschiedenen Aufgaben in ihrem Leben gebraucht. Hauptberuflich ist Ute Maier Referentin im sächsischen Sozialministerium, engagiert sich aber auch hier als Personalrätin. Seit 1996 lebt sie in Dresden. Davor war sie lange Leipzigerin und während der Wende Teil des Runden Tischs. Schon damals hat sie sich für Frauen, Gleichstellung und Bildung eingesetzt. Dieses Jahr kandidiert Ute Maier wieder bei den Sozialwahlen für das Parlament der Renten- und Unfallversicherung. Sie erzählt, dass sie an dieser Stelle wirklich etwas bewegen könne.