Doch je später die Störung erkannt und behandelt wird, desto wahrscheinlich seien Folgestörungen und Verhaltensauffälligkeiten. So neigen manche Kinder zu Aggressionen, weil sie sich häufig missverstanden fühlen und mit ihren Klassenkameraden nicht mithalten können. "In der Schule ist da zum Beispiel einfach mal eine Negativkarriere vorprogrammiert", so die Logopädin.

Vor 20 Jahren hat Ines Heinemann angefangen, in Weimar als Logopädin zu arbeiten. Damals gab es dort drei sprachtherapeutische Praxen. Mittlerweile sind es doppelt so viele. Trotzdem gebe es fast überall teils lange Wartelisten, erzählt sie. Einer Studie der Krankenkasse Barmer zufolge, wurden 2021 in Thüringen bei 16.800 Jungen und Mädchen Defizite beim Sprechen und der Sprache diagnostiziert - das sind etwa doppelt so viele, wie noch 2006.