Barmer Kinderatlas-Studie Mehr Sprach- und Bewegungsdefizite bei Kindern in Sachsen-Anhalt

Zu den Sprech- und Sprachstörungen zählten in der Studie ein begrenztes Vokabular, Schwierigkeiten in der Satzbildung und bei der Grammatik sowie Probleme in der Ausdrucksfähigkeit und bei der Lautbildung. Eine Ursache für die Störungen der Motorik sei ein zunehmender Bewegungsmangel, teilte die Barmer mit. "Viele Kinder können heute weder Hampelmann noch Purzelbaum. Dabei sind gut entwickelte, motorisch koordinative Fähigkeiten wichtig für Schule und Alltag", sagt Axel Wiedemann, Landesgeschäftsführer der Barmer in Sachsen-Anhalt.