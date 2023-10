Dazu teilt das Wissenschaftsministerium von Sachsen-Anhalt auf eine Anfrage von MDR AKTUELL schriftlich mit: "Derzeit gibt es für ein Erststudium an staatlichen Hochschulen in Deutschland in keinem Bundesland mehr Studiengebühren." Von Nicht-EU-Ausländern könnten Hochschulen in einigen Ländern Studiengebühren erheben, in Sachsen-Anhalt ginge das jedoch nicht. Es fallen demnach nur die Kosten im Rahmen der Semestergebühren an.



Das Wissenschaftsministerium von Thüringen fügt dem hinzu, dass die Studierenden die Finanzierung ihres Lebensunterhalts selbst tragen bzw. sich bei möglichen Förderorganisationen um eine Unterstützung bewerben müssten. Hierzu stelle der Freistaat Thüringen keine Mittel zur Verfügung. Auch seien die Semestergebühren selbst zu tragen.