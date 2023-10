Die Hochschule Schmalkalden hat mit 42 Prozent den höchsten Anteil ausländischen Studierenden an Thüringer Hochschulen. Laut dem Landesamt für Statistik lag an der Verwaltungsfachhochschule hingegen der Anteil bei 0, an der dualen Hochschule Gera-Eisenach bei 1,9 Prozent. Insgesamt sei der Anteil ausländischer Studierender mit dem Ende der Corona-Pandemie an den staatlichen Thüringer Hochschulen von 14,5 Prozent im Herbst 2021 auf 16,3 Prozent im Herbst 2022 gestiegen.