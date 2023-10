Der Leiter des Berliner Verfassungsschutzes, Michael Fischer, sprach von einer "hoch dynamischen und sehr emotionalisierten Lage". Er warnte vor einer möglichen Radikalisierung. Auch die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) beobachtet einen deutlichen Anstieg der Zahlen. Der wissenschaftliche Referent bei Rias, Daniel Poensgen, sprach im Morgenmagazin des ZDF von einem "großen Bedrohungspotenzial" für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Sie fühlen sich in ihrem Alltag zunehmend bedroht, erklärte er.

Seit dem Beginn des Krieges in Nahost beobachte man bundesweit ein stark gestiegenes Meldeaufkommen judenfeindlicher Vorfälle. So gebe es im Alltag Anfeindungen am Arbeitsplatz, aber auch Markierungen an Wohnungen und Häusern, in denen Juden leben, werden registriert. Zudem erhielten Jüdinnen und Juden immer wieder Drohungen über Soziale Medien, sagt Poensgen.