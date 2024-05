Der Staatsakt fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach Polizeiangaben sicherten rund 1.000 Polizisten die Veranstaltung ab. Von Freitag bis Sonntag gibt es im Berliner Regierungsviertel ein Demokratiefest. Dort wollen unter anderem Repräsentanten der Verfassungsorgane ins Gespräch mit Bürgern kommen. Weitere Veranstaltungen gibt es in der einstigen deutschen Hauptstadt Bonn sowie in Karlsruhe.

Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 in Bonn verkündet. Am Folgetag trat es in Kraft. Zuvor hatte es der Parlamentarischen Rat im Auftrag der drei westlichen Besatzungsmächte ausgearbeitet.