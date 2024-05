Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Freitag Hitzeschutzpläne für Kliniken und Pflegeeinrichtungen vorgestellt. Der Klimawandel werde Hitzeschutz zu einem Dauerproblem machen, sagte er anlässlich der zweiten Hitzeschutzkonferenz in Berlin. Darauf müsse Deutschland systematisch vorbereitet werden. "Sonst sterben in jedem Sommer tausende Bürger unnötigerweise", sagte Lauterbach. Schon jetzt seien Hitzewellen häufiger und wärmer als noch vor zehn Jahren. Besonders Ältere, Kranke und Menschen im Freien seien durch die hohen Temperaturen gefährdet.