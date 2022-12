Seit ab 1. Juli die sogenannten nicht-invasiven Pränatal-Tests von den Kassen übernommen werden, hat sich in der Abteilung Geburtsmedizin der Uniklinik Leipzig eigentlich rein gar nichts verändert, sagt Abteilungsleiter Holger Stephan: "Der Test ist heute Bestandteil der pränatalen Diagnostik und auch ein gut akzeptierter Bestandteil. Die Übernahme der Kassen hat im Prinzip am medizinischen Vorgehen gar nichts geändert."

All die Befürchtungen, dass es durch die neue Kostenübernahmeregelung zu einer Art Dammbruch komme, also die Trisomie-Diagnostik zu weit ausgedehnt und Frauen unter Druck gesetzt würden, so Stephan, all das habe sich in seiner Geburtenabteilung in Leipzig nicht bewahrheitet. Auch sei die Zahl der Abtreibungen und invasiven Fruchtwasser-Untersuchungen nicht gestiegen.