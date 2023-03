80 Prozent der MDRfragt-Mitglieder, die an der Befragung teilgenommen haben, sind der Ansicht, dass der Westen beim Thema Gleichberechtigung etwas vom Osten lernen könnte. Ein Grund für diese Einschätzung liegt möglicherweise in der Geschichte Ostdeutschlands. So denken 77 Prozent, dass die Gleichberechtigung in der DDR bereits fortschrittlicher war, als es heute in Gesamtdeutschland der Fall ist.