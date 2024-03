Gender Pay Gap und #MeToo-Debatte

In den letzten 100 Jahren wurde viel erreicht: Vor über 100 Jahren wird das allgemeine Frauenwahlrecht eingeführt, den Gleichstellungsartikel gibt es seit über 70 Jahren im Grundgesetz (1954) - in der DDR schon seit 1949 – und vor über 60 Jahren tritt das Gleichberechtigungsgesetz (1958) in Kraft.

Dennoch: Eine echte Gleichstellung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gibt es noch immer nicht. Heute kämpfen Frauen um die Verwirklichung der Chancengleichheit, um gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben und an politischen Entscheidungsprozessen.

Auch wenn Frauenquoten in Politik und Wirtschaft so manchem männlichen Kollegen aufstoßen: Noch immer versuchen viele Frauen den Spagat zwischen Familie und Beruf, was oft einen beruflichen Aufstieg erschwert. Und noch immer verdienen Frauen in Deutschland deutlich weniger als Männer in gleichen Berufen, wie der "Equal-Pay-Day" oder "Tag der Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern" zeigt.

