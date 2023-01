Paketzustellung Wann ist eine elektronische Unterschrift rechtssicher?

Was ist eigentlich eine Unterschrift? Über diese anscheinend einfache Frage haben sich die höchsten deutschen Richter schon mehrfach den Kopf zerbrochen. Zum Beispiel 2015 am Bundesgerichtshof. In einem Urteil hieß es damals, die rechtsgültige Unterschrift müsse individuelle und charakteristische Merkmale tragen und die Nachahmung erschweren.