"Weihnachten ist immer ein Grund zur Freude bei Amazon. Da haben wir unser Hauptgeschäft", sagt Specht. In Gera ist sie Chefin über 1.900 Mitarbeiter aus 70 Nationen. Deutsch, Englisch und Arabisch sind die drei Hauptsprachen, in denen hier alles ausgeschildert ist.

Die Saison-Mitarbeiter kämen vor allem aus der Region. "Aber wir haben auch viele Studenten, die schon mehrfach bei uns gejobbt haben." Zwar ist der Ruf des Unternehmens als Arbeitgeber angekratzt. Doch die Zahl der Studierenden als "Wiederholungstäter" spreche für sich, so die Standortleiterin. Der Versandhändler habe sich dem Markt angepasst. So gibt es inzwischen auch einen Betriebsrat im Logistikzentrum Gera.

Jaqueline Ziebold arbeitet seit Mai bei Amazon. In Sekundenschnelle kann sie Kartons zusammenfalten, befüllen, zukleben. Offensichtlich mag sie ihren Job hier. "Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Also arbeite ich hier in der Frühschicht und habe 15 Uhr pünktlich Feierabend. Die Arbeit ist entsprechend meines Lohnes. Ich bin zufrieden."

Worte, die Pressechef André Adler wohl gern hört. Er berichtet von 13 Euro Einstiegslohn plus Extras - gerade zur Weihnachtszeit. Dazu kämen Vergünstigungen. Die meisten Mitarbeiter kommen mit Bussen ins Logistikzentrum. Die hat Amazon organisiert oder mit den Verkehrsbetrieben - wie in Gera - zusätzliche Busverbindungen ausgehandelt.

20 Millionen Artikel hat das Logistikzentrum Gera am Lager. Vor allem Kleinwaren. Diese werden noch per Hand in Regale verpackt, die Hightech-Roboter zur Sortierung und dann zum Verpacken fahren. Vor allem Speicherkarten landen derzeit in den Päckchen, heißt es.