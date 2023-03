Unerwünschte Werbung Bildrechte: IMAGO / M.Zettler

Im betreffenden Fall ging es um ein Mehrfamilienhaus in München, bei dem alle Briefkästen der Anlage mit dem Hinweis "Bitte keine Werbung einwerfen" gekennzeichnet waren. Ein Wohnungseigentümer fand allerdings Werbeflyer eines Umzugsunternehmens in einen Spalt an der Briefkastenanlage geklemmt und ärgerte sich so sehr, dass er gegen das Umzugsunternehmen auf Unterlassung klagte.



Das Gericht erklärte, die Werbung dürfe bei einem Mehrfamilienhaus auch nicht auf der Briefkastenanlage abgelegt oder in einen Spalt gesteckt werden. Wer mit Flyern Werbung mache, müsse seinen Verteilern die Regeln einschärfen und notfalls sogar mit Vertragsstrafen für deren Einhaltung sorgen.