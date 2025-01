Trotzdem mahnt Malte Gerken an, dass da keine Überempfindlichkeit auf Seiten des Dienstherrn bestehe. "Nur mal zehn Stunden Therapie gemacht und dann gleich sagen, der ist nicht tauglich." Das sei sicherlich etwas, was noch erst wachsen müsse, so der stellvertretende Vorsitzende der GEW Sachsen-Anhalt.

In dem Punkt stimmt Rechtsanwalt Janus Galka zu. "In letzter Zeit haben die psychischen Krankheiten deutlich zugenommen, und in diesem Bereich ist vieles noch nicht so ganz geklärt – auch medizinisch." Da ergeben sich viele Grenzfälle, die vor Gericht entschieden werden könnten und auch gute Chancen hätten.