Nur auf Basis neuer Beweise können freigesprochene Verdächtige nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht noch einmal für dieselbe Tat angeklagt werden. Die Ende 2021 in Kraft getretene Reform der Strafprozessordnung sei verfassungswidrig und nichtig, entschied das höchste deutsche Gericht am Dienstag in Karlsruhe.

Die Entscheidung des Zweiten Senats fiel mit sechs gegen zwei Stimmen. In der Begründung heißt es, das Grundgesetz verbiete in Artikel 103 eine Doppelbestrafung, das umfasse auch eine zweite Strafverfolgung.

Erst später wurde die DNA-Analyse entwickelt. Nach einer DNA-Analyse und der Gesetzesänderung wurde der Mann im vergangenen Jahr erneut festgenommen und sollte vor Gericht gestellt werden. Deshalb wandte er sich an das Verfassungsgericht. Dieses erklärte die Neuregelung nun für nichtig. Das Wiederaufnahmeverfahren müsse nun beendet werden, sagte die Vorsitzende Richterin Doris König. Rechtskräftig Freigesprochene müssten darauf vertrauen dürfen, dass sie nicht noch einmal belangt würden. Es gelte weiter der Grundsatz "Ne bis in idem", nicht zweimal in derselben Sache. Der Prozess am Landgericht Verden wurde nun gestoppt. Der Mann kam bis auf Weiteres auf freien Fuß.