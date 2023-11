In Städten wie Leipzig, Dresden oder Halle sei die Verkehrswende schon in Gang gesetzt. Tägliche Wege würden häufiger zu Fuß, mit dem Fahrrad, ÖPNV oder mit Sharing-Diensten zurückgelegt. Am Stadtrand und im ländlichen Raum dagegen sei das private Auto noch mit Abstand Verkehrsmittel Nummer eins.

Um diese auch tatsächlich mit On-Demand-Angeboten zu ersetzen, gilt es in der praktischen Umsetzung laut Knie einiges zu beachten. Schließlich wolle man nicht in erster Linie diejenigen erreichen, die ohnehin schon mit Bus und Bahn unterwegs sind. Vielmehr müsse man diejenigen zurückgewinnen, die jetzt ein Auto haben. "Und die müssen einen Dienst haben, der besser ist als das eigene Auto", sagt Knie.

Davon sei aber vieles noch stark in der Tradition des öffentlichen Nahverkehrs gedacht, wendet Knie ein. Dabei müsse man wegkommen von festen Routen und Fahrtzeiten. In ersten Modellprojekten können Fahrgäste bereits individuelle Routen nach ihren jeweiligen Bedürfnissen berechnen lassen. So fallen etwa umständliche Umstiege und lange Wartezeiten weg. Ein solches Pilotprojekt wird seit Juni 2022 auch im Norden von Dresden mit dem Mobi-Shuttle getestet.



Die meisten größeren Projekte gebe es aber bisher in Westdeutschland, sagt Knie. Aus seiner Sicht braucht es aktuell vor allem zwei Dinge, um den On-Demand-Verkehr im ländlichen Raum im großen Stil auszurollen: Die Fahrzeuge müssten in einer weiteren Anpassung des Personenbeförderungsgesetzes ohne jegliche Zwänge betrieben werden können. Zudem brauche es statt einzelner Projekte eine dauerhafte Finanzierung. "Der Wille, das machen zu wollen, ist gut", meint Knie. Noch fehle es aber an der Bundesfinanzierung.