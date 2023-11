In Deutschland stehen Verkehrsunternehmen derzeit vor massiven finanziellen Schwierigkeiten. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund, der für den Nahverkehr im Großraum Leipzig-Halle und angrenzende Regionen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zuständig ist, drohte in der "Mitteldeutschen Zeitung" sogar damit, aus dem Deutschlandticket auszusteigen . Bund und Länder beraten am Montag über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets.

Auch in Dresden machen die Kostensteigerungen – von Personalkosten bis Energiekosten – dem ÖPNV zu schaffen. "Im Moment diskutieren wir, wie wir den ÖPNV in den nächsten Jahren in Dresden im Bestand erhalten können", erklärt Fiedler. Konkret entscheiden müsse am Ende die Politik, die den Haushaltsvorbehalt hat und zwischen vielen verschiedenen Zwecken abwägen müsse. "Die Verkehrswende kostet Geld", hebt er hervor. Als Verkehrsplaner sei man Dienstleister der Politik und könne Wege aufzeigen, um bestimmte Ziele zu erreichen.



Einen anderen Vorschlag zur Finanzierung des ÖPNV machte kürzlich der Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er sprach sich im MDR dafür aus, das 49-Euro-Ticket auf 29 Euro pro Monat abzusenken. Das könne den Verkehrsunternehmen auf einen Schlag 20 bis 30 Millionen Abonnenten bescheren. Dabei würden viele das Ticket nur als Reserve halten, aber den Unternehmen eine Menge Geld in die Kasse spülen. Zudem könne eine bundesweit gültige Struktur statt vieler regionaler Verkehrsverbünde enorme Bürokratiekosten einsparen.