Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) starten an diesem Mittwoch ein Pilotprojekt im Personennahverkehr. In den Stadtteilen Neustadt, Pieschen und Klotzsche werden künftig neben Bussen und Bahnen auch sogenannte Mobi-Shuttle fahren. Diese sollen laut den Verkehrsbetrieben keine Alternative, sondern eine Ergänzung für den öffentlichen Personennahverkehr sein und zunächst in drei, später in vier Dresdner Stadtteilen verfügbar gemacht werden. Mobi-Shuttle sind elektrische Kleinbusse, die entsprechend der Nachfrage zum Einsatz kommen.