Familienstart Bislang kaum Sonderurlaub für Väter nach der Geburt

Berufstätige Partner und Partnerinnen von jungen Müttern erhalten in Deutschland nur wenig Sonderurlaub nach der Geburt eines Kindes. In 44 Prozent aller befragten Unternehmen ließen die Verantwortlichen gar keinen Urlaub zu. Dies geht aus einer Unternehmensbefragung des Institutes für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Familienministeriums hervor.

Dennoch seien die Verantwortlichen in Unternehmen bemüht, Rücksicht auf die Bedürfnisse junger Familien zu nehmen. Der Umfrage zufolge gewähren 26 Prozent der Unternehmen einen Tag, bei weiteren 26 Prozent sind es zwei Tage. Nur vier Prozent der Unternehmen lassen mehr als zwei Tage zu. Gleichzeitig aber weisen die Autorinnen und Autoren der Studie daraufhin, dass die Verantwortlichen in Unternehmen den Vätern durchaus mehr Beteiligung in der Familie ermöglichen wollen. "Jungen Familien zu helfen ist sinnvoll", wird eine befragte Person in der Studie zitiert.