Probleme sieht Krause auch für Fahrradverleihsysteme, bei denen Räder in Städten von Benutzern der Dienste ausgeliehen werden können. "Man muss ganz klar sagen: Bei einer Helmpflicht sind diese Fahrradverleihsysteme tot und das schadet am Ende natürlich nicht nur den Leuten, die das nutzen, sondern dem ÖPNV. Und am Ende werden wieder viel mehr Leute im Auto sitzen und gemeinsam im Stau stehen."

Während sich viele Experten also gegen die Helmpflicht aussprechen, ist die Tendenz in der Bevölkerung klar, weiß DEKRA-Sprecher Wolfgang Siegloch: "Wir haben im vergangenen Jahr mit Forsa eine Umfrage gemacht. Dort war es so, dass 59 Prozent, also etwa sechs von zehn aller Befragten dafür sind, dass es eine Helmpflicht geben soll."