In Magdeburg sollen zwei Chipfabriken in den nächsten Jahren gebaut werden. Intel will dort Chips in der Größe von 2 Nanometern bis 1,4 Nanometer bauen. Aktuell fertigt Intel an seinem Standort in Irland 4 Nanometer. Sollte die EU-Kommission in den nächsten Monaten die Gelder freigeben, könnte im kommenden Jahr der Baustart erfolgen. Das sei ein wichtiger Schritt, sagt Bernhard Kluttig, Ministerialdirektor für Industriepolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.