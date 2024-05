Im Frühjahr sollten dann die 80.000 LKW-Ladungen Erde den Eulenberg verlassen. Unmittelbar nach dem Aushub müsse das Gelände dann begradigt werden, was der Intel-Konzern übernehme. Danach könne der Baustart erfolgen. Das Team von Intel stehe bereits in den Startlöchern, sagte Intel-Vorstand Christoph Schell im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT. Schell war erst kürzlich in Deutschland unterwegs, um Kunden zu suchen für die neuesten Intel-Produkte.