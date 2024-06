Intel und TSMC Wird Ostdeutschland Europas Halbleiterzentrum?

Laut Studie kann im Falle von Intel der Staat durch Steuern und Sozialabgaben mit Einnahmen von 250 bis 400 Millionen Euro jährlich rechnen. Mit diesen Einnahmen sollen sich die Subventionen in Höhe von 10 Milliarden Euro über spätestens drei Jahrzehnte refinanzieren. Siedeln sich weitere Unternehmen an, multiplizieren sich demnach die Effekte und die Zeit verkürzt sich beträchtlich. Neben den finanziellen Gewinnen, erwartet die VDI/VDE Studie auch, dass die Region in vielen Bereichen von der Ansiedlung profitiere, so Marc Ingo Wolter von der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) mbH, der an der Studie beteiligt war.