Was einst in Erich Kästners Kinderbuchklassiker nachgespielt werden sollte, eine fiktive Unterrichtsreise durch die Welt, könnte durch Virtual Reality und neuartige Lernsoftware in jedem Klassenraum möglich sein. So können Schüler eine Nachrichtensendung aus der Antike vor einer Grünen Wand produzieren und erscheinen auf dem Bildschirm tatsächlich in einer Kulisse des alten Griechenlands.