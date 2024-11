35 Jahre Mauerfall Ein Tag des Gedenkens und der Mahnung zur Einheit

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Mauerfall vor 35 Jahren als "glücklichen Höhepunkt einer gesamteuropäischen Entwicklung" gewürdigt. In einer Videobotschaft zum Jahrestag hob Scholz hervor, wie entscheidend dieser Moment für die europäische Gemeinschaft und den Zusammenhalt des Kontinents war. "Unsere gemeinsame Geschichte im Herbst 1989 zeigt uns doch, wie wir unsere Ziele erreichen: Indem wir zusammenstehen – für Frieden und Freiheit, für Sicherheit und Wohlstand, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie", so der Kanzler.

Unsere gemeinsame Geschichte im Herbst 1989 zeigt uns doch, wie wir unsere Ziele erreichen: Indem wir zusammenstehen – für Frieden und Freiheit, für Sicherheit und Wohlstand, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Bundeskanzler Olaf Scholz

Scholz erinnerte in seiner Ansprache auch an die Montagsdemonstrationen in Leipzig und anderen Städten der DDR, die maßgeblich zur friedlichen Revolution beitrugen. Diese mutigen Demonstrationen, bei denen sich Menschen "unterhakten", hätten das DDR-Regime erschüttert und zur Freiheit verholfen, betonte Scholz. Ebenso würdigte er die Beiträge osteuropäischer Länder und Bürgerbewegungen, darunter die polnische "Solidarnosc" und die singenden Revolutionäre in den baltischen Staaten. Der Kanzler erinnerte zudem an die Rolle Ungarns, das mit dem "Paneuropäischen Picknick" im Sommer 1989 einen entscheidenden Impuls für den Fall der Mauer setzte. Hunderten DDR-Bürgern gelang durch die geöffnete Grenze zu Österreich die Flucht in den Westen.

Berlin gedenkt des Mauerfalls

In Berlin werden an diesem Wochenende mehrere Veranstaltungen und Gedenkfeiern stattfinden. Im Zentrum steht die Gedenkveranstaltung an der Bernauer Straße, die am Samstag unter der Teilnahme von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem Berliner Bürgermeister Kai Wegner stattfindet. Entlang des ehemaligen Mauerverlaufs wird eine Installation aus Tausenden von Schildern und Plakaten zu sehen sein, die an die Zeit der deutschen Teilung erinnert. Am Abend soll zudem ein "Konzert für Freiheit" stattfinden, bei dem rund 700 Musiker acht Rock-Klassiker entlang des Mauerverlaufs spielen werden. Die Veranstalter rechnen mit mehreren Hunderttausend Besuchern. An der Berliner Mauer, die von 1961 bis 1989 stand, starben mindestens 140 Menschen bei Fluchtversuchen.

Kirchen erinnern an friedliche Revolution

Auch die Kirchen gedenken des Mauerfalls und der friedlichen Revolution, die ihn möglich gemacht hat. In Frankfurt (Oder) wird der Gedenktag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Friedenskirche und einem anschließenden Festakt in der Konzerthalle begangen. Hierzu werden unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und der Direktor des Europäischen Solidarnosc-Zentrums in Danzig, Basil Kerski, erwartet.

Der Berliner Bischof Christian Stäblein betonte die Bedeutung der Kirchen als Orte der Zuflucht und des Aufbruchs während der friedlichen Revolution: "Ich bin froh, dass die damals protestierenden Menschen unsere Kirchen als Orte der Zusammenkunft, des Gebets, der Zuflucht und des Aufbruchs erlebt haben." In der Gethsemanekirche, einem zentralen Ort der kirchlichen Oppositionsbewegung, ist am Samstagabend ein Festkonzert geplant. Am Sonntag findet vor der Kapelle der Versöhnung ein Open-Air-Gottesdienst statt, der das Motto "Auf Machen" trägt.

Ein Symbol für Frieden, Freiheit und europäische Werte

Der 9. November bleibt ein Tag von weitreichender Bedeutung für Deutschland und Europa. Die Ereignisse des Herbstes 1989 haben nicht nur die Teilung Deutschlands überwunden, sondern ein neues Kapitel des europäischen Zusammenhalts aufgeschlagen. Kanzler Scholz mahnte, dass der Geist der damaligen Bewegung heute ein Vorbild sein müsse: "Der Sieg der Freiheit im Herbst 1989 war ein gesamteuropäischer Sieg." In einer Zeit, in der Europa wieder vor großen Herausforderungen steht, bleibe der Mauerfall ein Mahnmal für die Kraft des Zusammenhalts, der Frieden, Freiheit und Demokratie möglich mache.