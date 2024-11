Für Arp speist sich die Geschichtsschreibung aus vielen verschiedenen Quellen, "die, wenn man so will, alle subjektiver Natur sind. Denn auch die Akten in den Archiven wurden alle von Menschen geschrieben. Diese Akten werden oft vorschnell als faktenbasiert eingestuft".

Bei der Auswertung der biographischen Erzählungen dagegen wird eine gewisse Subjektivität vorausgesetzt. Und gerade die macht die Erzählungen so spannend für Agnès Arp. Nicht nur, dass die Menschen unterschiedlich gelebt haben, sie erinnern sich auch unterschiedlich an die DDR und die Wendezeit. Die Oral History bewertet diese Unterschiede aber nicht, sie berücksichtigt sie einfach bei der Auswertung.

Keine Rückkehr nach Thüringen denkbar

Frau J. Giesen beispielsweise war ein Kind, als die Mauer fiel. Dennoch erinnert sie sich an ihre Kindheit in der DDR sehr gut und als sehr behütet. Sie wurde in Thüringen geboren, ist im Vogtland aufgewachsen. Heute weiß sie zwar, dass ihre Eltern von der Stasi beobachtet wurden, diese hätten das Thema aber immer von den Kindern ferngehalten.

Es ist jetzt nicht so, dass man was vermisst hat. J. Giesen

Ein Jahr ging Giesen in den USA zur Schule. Heute ist sie froh, dass das nach dem Mauerfall möglich war. Als Kind war das allerdings kein Thema für sie. "Ich kann mich nicht erinnern, dass mir etwas gefehlt hat. Wir sind ja auch in den Urlaub gefahren. Wir sind ja auch ins Ausland gefahren, soweit das möglich war. Und es ist jetzt nicht so, dass man was vermisst hat."