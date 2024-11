Severine Neubauer aus Lehesten im Thüringer Wald

"Den Tag der Grenzöffnung habe ich so erlebt: Als die Nachricht kam, bin ich mit meinem damaligen Freund zu meinem Papa. Der hatte Spätschicht.Wir ließen ihn ausrufen von der Wache aus. Er wollte es gar nicht glauben. Er dachte, es wäre ein Fake. Als wir ihm sagten, daß wir uns jetzt aufmachen gen Westen, hat er wahnsinnig geweint. Er hatte panische Angst um sein Töchterchen. Mein Freund versicherte ihm, er brauche keine Angst zu haben.

Gesagt getan, wir sind zum Zug damals von Mühlhausen in Richtung Worbis. Es war schon dunkel. Weiter fuhr der Zug nicht. Als wir in Worbis ankamen, ging es zu Fuß Richtung Grenze. Als wir an der Grenze ankamen, war alles hell erleuchtet. Eine wahnsinnig lange Autoschlange. Mein Herz schlug bis zum Hals, der Puls raste.

Endlich angekommen an der Grenze drängten uns die Grenzpolizisten zurück. Es standen auch ein Haufen Motorräder dort an der Grenze. Wir wunderten uns schon. Die Grenzpolizisten erklärten uns, dass nur Pkws über die Grenze dürfen. Keine Motorräder, keine Fußgänger. Also gingen wir zurück und versuchten in einen der Pkws aus der Autoschlange zu kommen. Es gelang uns. Wir fanden ein Ehepaar, junge Leute. Es war ein Trabi. Wir nahmen hinten im Auto Platz. Es ging sehr langsam vorwärts.

Als wir die Grenze endlich erreicht hatten, standen Polizisten am Übergang und fragten uns, ob wir im Westen bleiben wollen. Für immer meinten die. Einige wollten es. Wenn wir es bejaht hätten, hätten sie unsere Ausweise uns abgenommen. Und wir wären damals ins Aufnahmelager nach Gießen gekommen. Warum das damals so war - keine Ahnung. Wir verneinten alle. Der Knackpunkt zu dem Zeitpunkt war, mein Freund hatte das rote Parteimitgliedsbuch in seiner Jackentasche. Linientreu und Grenzflucht - das waren meine damaligen Gedanken.

Mir schossen tausend Dinge durch den Kopf. Endlich erreichten wir nach unzähligen Minuten den Westen. Duderstadt. Wohin?, waren meine Gedanken. Die Stadt schlief ja noch. Unsere netten Fahrer hatten sich von uns liebevoll verabschiedet und uns alles erdenklich Gute gewünscht. Also ging unsere Reise im Westen weiter. Es muss damals circa zwei oder drei Uhr Nachts gewesen sein.

So irrten wir durch die Nacht. Schauten voll Erstaunen die bunten Fenster an. Suchten unterdessen das Rathaus von Duderstadt. Es sickerte durch, es gibt 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Wir fanden das Rathaus schließlich. Es war eine lange Schlange vor dem Rathaus in Duderstadt.