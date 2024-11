Ich war damals 21 Jahre. Ich habe zur damaligen Zeit in Berlin studiert, mein Landwirtschaftsstudium absolviert und bin ein bisschen wie jetzt zwischen Berlin und Dessau hin und her gependelt. Das heißt, der private Lebensmittelpunkt war damals, wie heute hier in Dessau und erst das Studium, jetzt das Ministeramt in Berlin. Das heißt, ich habe in den späten 80er Jahren angefangen, mich in der DDR-Umweltbewegung zu engagieren. Ich sage dazu, ich war keine Bürgerrechtlerin, ich war jung. Ich habe Anschluss gesucht, um mit Gleichgesinnten darüber diskutieren zu können, wie wir die Umwelt schützen können, Natur retten können und was politisch dafür notwendig ist. Und das war dann in der DDR-Umweltbewegung.