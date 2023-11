Die Vertreter der Bundesregierung hatten argumentiert, bei der Reduzierung von CO2 komme es nicht auf Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Sektoren an, sondern auf die Gesamtsumme der Einsparungen. Gerade im Gebäudesektor wirkten die Maßnahmen erst zeitverzögert. Diese Reform des Klimagesetzes ist aber noch nicht beschlossen und ist sehr umstritten.



Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe sagte nach der Gerichtsentscheidung, das sei eine ganz eindeutige Aufforderung. Die Bundesregierung sollte nicht weiter versuchen, mit Taschenspielertricks um Maßnahmen herumzukommen. Jetzt müsse alles getan werden, was zumutbar sei und nichts koste. Manches bringe sogar Geld ein.



Das Klimagesetz schreibt eine Senkung der Treibhausgase bis 2030 um 65 Prozent vor im Vergleich zu 1990 vor. Im vergangenen Jahr betrug der Rückgang gut 40 Prozent.