Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

ARD Audiothek "Albtraum Tripperburg": Neuer Podcast arbeitet dunkles DDR-Kapitel auf

Hauptinhalt

30. April 2024, 04:00 Uhr

In der DDR wurden tausende Frauen in sogenannten "Tripperburgen" eingesperrt und misshandelt. In dem neuen MDR-Podcast "Diagnose unangepasst" erzählen Betroffene, was sie damals in den geschlossenen venerologischen Stationen erleben mussten – und mit welchen Folgen sie bis heute zu kämpfen haben. Zu hören gibt es alle sechs Folgen ab sofort in der ARD Audiothek.