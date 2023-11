Aus Sicht von Jan (23) aus Erfurt hätte schon deutlich früher viel mehr Geld für den Klimaschutz bereitgestellt werden müssen. Das sei jetzt bei den aktuellen großen Krisen schwer: "Wenn wir in den wirtschaftsstarken Jahren vor Corona eine kritische Masse an Staaten erreicht hätten, die sich konsequent an das Pariser Abkommen gehalten hätten, wären die globalen Umsetzungsmaßnahmen eher in der Lage, die Erhitzung auf zwei Grad zu begrenzen." Oliver (39) aus dem Landkreis Meißen hält den Kampf um das Einhalten der genannten Ziele bereits für gescheitert: "Wir sollten uns dringend jetzt schon auf die anstehenden Veränderungen vorbereiten. Wenigstens das sollte man für die jüngeren Generationen tun." Ähnlich argumentiert auch Reinhard (75) aus dem Kreis Nordhausen: "Es wird in dieser Lage zu wenig mit Weitblick entschieden, da zählt zu oft noch der Profit. Ändern wird sich grundsätzlich erst was, wenn alles zusammen gebrochen ist und es zu einem Neuanfang kommt." Gitta (40) aus dem Ilm-Kreis dagegen gehört zu den MDRfragt-Teilnehmerinnen, die noch Hoffnung haben. Sie setzt auf die Ideen und den Erfindergeist der Jüngeren beim Stoppen der Erderwärmung: "Es gibt schon so viele gute Ideen. Hier muss mehr Unterstützung her."