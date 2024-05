Alternatives Fleisch Nicht vegan, nicht vegetarisch: Fleisch aus dem Bioreaktor

05. Mai 2024, 05:00 Uhr

Neben pflanzenbasiertem Fleischersatz setzt die Nahrungsmittelindustrie verstärkt auf Fleisch aus dem Bioreaktor. Wiesenhof investiert kräftig in diese Technologie. Ein deutsches Start-up meldete Wurst für Hot Dogs bei der EU-Zulassungsbehörde an. In anderen Ländern ist Laborfleisch bereits im Handel. Wie funktioniert die Technologie? Wann kommt kultiviertes Fleisch in deutsche Supermärkte?