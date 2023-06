Das Kabinett hat am Mittwoch der Vorlage Wissings zugestimmt. So sollen Kommunen leichter neue Busspuren oder Tempo-30-Zonen einrichten, etwa an Spielplätzen, Schulwegen und Fußgängerüberwegen. Wissing betonte aber erneut, ein flächendeckendes Tempo 30 in Städten werde es nicht geben. Die Leichtigkeit des Verkehrs könnte durch Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeschränkt werden. Es müsse sichergestellt werden, dass der Verkehr fließe und Waren in Geschäften ankämen.