Spielplan der 21. Spielzeit des Dorftheaters Gladigau "Männersnööv – jappst du noch oder büst du al doot?" Also: "Männerschnupfen – atmest du noch oder bist du schon tot?", so heißt das diesjährige Stück des Dorftheaters Gladigau. Premiere für den "Männersnööv" ist am 4. März. Bis dahin hat das Team des Dorftheaters mehr als 40 Proben hinter sich gebracht – ehrenamtlich.



299 Aufführungen hat es im Dorftheater seit Spielbeginn 2002 gegeben, es kamen in dieser Zeit mehr als 26.000 Zuschauer in das altmärkische Dorf.

Das diesjährige Stück ist das erste in der Geschichte des Dorftheaters, das in der Gegenwart spielt.