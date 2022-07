Dass bestimmte Arzneimittel knapp werden, liegt nicht allein an den Folgen der Corona-Pandemie. " Lieferengpässe gehören leider schon seit Jahren zum Alltag in den Apotheken ", sagt auch der Geschäftsführer des Apothekerverbands Thüringen, Alexander Schneeberg.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) nennt vielfältige Ursachen für Knappheit bei einigen Medikamenten. So etwa den Kostendruck im Gesundheitswesen. "Global betrachtet findet die Wirkstoffproduktion für den Weltmarkt aus Kostengründen oft in wenigen Betrieben in Fernost statt", heißt es in einem Faktenblatt zum Thema Lieferengpässe.